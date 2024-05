Da smog a social i nuovi nemici del cuore - 10 regole di prevenzione 3 0

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 mag. (Adnkronos Salute) - Se lo conosci, lo eviti. Sapere chi è il nemico, impararlo in ogni sua faccia, è la prima regola per poterlo combattere e vincerlo. Vale sempre, ma ancora di più contro le malattie cardiovascolari che restano il primo killer degli italiani: ogni anno causano fino a un decesso su 3. "La 'madre' di ogni progetto diè la conoscenza, la consapevolezza di quanto cattive abitudini e fattori di rischio siano impattanti e dannosi per ile le arterie, ma anche del fatto che la salute cardiovascolare si costruisce giorno dopo giorno, a partire da giovanissimi", spiegano gli esperti della Siprec (Società italiana per lacardiovascolare), in vista della Giornata italiana per lacardiovascolare che si celebra il 13 maggio. Oltre alle minacce più note per ...