Natalità - Bazzarelli Kraft Heinz Italia | Progettiamo insieme il cambiamento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Siamo qui perché crediamo nele nel fare squadra: per poter cambiare dobbiamo mettercitutti con le nostre idee e co-progettare, per unpiù veloce”. Lo dice Carmela, amministratore delegato, durante la IV edizione degli Stati Generali della, in programma all?Auditorium della Conciliazione di Roma.illustra poi un primo bilancio del progetto Adamo, voluto per fare qualcosa di concreto sullain. “Il progetto Adamo è diventato una rete e l’obiettivo è di impegnarsi tutti”, aggiunge. “Era partito con noi, come Plasmon. Poi si è allargato. Fare rete ...