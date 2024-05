Milan-Cagliari - Pioli cambia tutto | quattro titolari a rischio esclusione

Verso Milan-Cagliari , Pioli su Rafael Leao : cosa deve fare per tornare a sorridere? Segnare e aiutare la squadra a fare goal Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il ...

Milano, 10 maggio 2024 - “Vogliamo tornare a vincere per tanti motivi. Non lo facciamo da tanto (oltre un mese, col Lecce), il secondo posto non è ancora conquistato: serve orgoglio, per il club e i tifosi. Si continua a parlare di futuro, ma ...

Pioli pronto alla rivoluzione col cagliari: fuori 4 super titolari - pioli pronto alla rivoluzione col cagliari: fuori 4 super titolari - Stefano pioli si prepara a rivoluzionare il suo Milan contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il tecnico è pronto ...

Verso Milan-Cagliari: fuori Theo e Leao! Pioli cambia tantissimo - Verso milan-cagliari: fuori Theo e Leao! pioli cambia tantissimo - In vista della prossima sfida contro il Cagliari a San Siro, Stefano pioli riavrà di nuovo a disposizione Davide Calabria, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate dopo l'epulsione nel ...