La nuova featurette dietro le quinte di Ghostbusters | Minaccia Glaciale svela la sfera di Garraka

Accoglienza calorosa, ma non troppo, per il nuovo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi che non supera gli 881.000 euro al debutto. La prima posizione di Ghostbusters : Minaccia Glaciale al box office italiano viene, però, accompagnata da ...

Ghostbusters, a Rick Moranis sono stati offerti un sacco di soldi per tornare, ma ha comunque rifiutato - ghostbusters, a Rick Moranis sono stati offerti un sacco di soldi per tornare, ma ha comunque rifiutato - Erhie Hudson svela che già Ivan Reitman aveva tentato di tutto per convincere Rick Moranis a tornare in ghostbusters e che neanche (parecchi) soldi l'hanno ...

The Fall Guy è secondo ma distante. Negli USA l'A24 ha acquisito i diritti di Parthenope, il nuovo film di Sorrentino.

Box office, 'Challengers' parte bene. Confidenza al secondo posto - Box office, 'Challengers' parte bene. Confidenza al secondo posto - Quasi un milione e mezzo per il film di Luca Guadagnino. Reggono 'Back to Black' e 'ghostbusters' Complice il meteo, il botteghino del weekend 25-28 aprile chiude con un più che discreto incasso total ...