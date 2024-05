Gambe gonfie in estate? Bastano 10 minuti al giorno per averle leggere e snelle!

Milano, 16 aprile 2024 - caldo e Gambe gonfie fanno spesso vanno a braccetto e il meteo pazzo di questa primavera non aiuta chi ne soffre. Anzi anticipa i tempi facendola diventare una sofferenza “quattro stagioni” e non più solo estiva. Sono ...

Quella delle Gambe gonfie è una condizione di cui soffrono moltissime persone, in particolare le donne. Il gonfiore agli arti inferiori può interessare l’intera gamba, ma anche le sole caviglie. Moltissime sono le cause che possono portare a questo ...

Gambe gonfie: 6 esercizi di scarico venoso da fare a casa - gambe gonfie: 6 esercizi di scarico venoso da fare a casa - L’arrivo delle giornate più lunghe e calde porta con sé una serie di sfide per il nostro benessere. Una di queste è rappresentata dalle gambe gonfie e a volte formicolanti, un fastidioso sintomo dovut ...

Caldo e gambe gonfie: rimedi efficaci in arrivo da una ricerca - Caldo e gambe gonfie: rimedi efficaci in arrivo da una ricerca - I sintomi, come gonfiore, dolore e pesantezza alle gambe, si intensificano con l'aumento del calore, causando disagio e limitando le attività quotidiane: “Il caldo, infatti, acuisce i sintomi ...

Mauro Carminati, chi era l'ingegnere della Lamborghini morto in vacanza in Scozia: ucciso da una infezione - Mauro Carminati, chi era l'ingegnere della Lamborghini morto in vacanza in Scozia: ucciso da una infezione - Già all’arrivo si è accorto di un gonfiore alla gamba, che in breve tempo è diventata nera. A quel punto Carminati si è recato in ospedale. Ma l'infezione si è diffusa rapidamente ed è arrivata ai ...