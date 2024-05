Uomini e Donne - Mario Cusitore fa una mossa social per Ida Platano | ecco cosa ha pubblicato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo gli avvenimenti dell’ultima puntata di, nella quale si è rivelata veritiera la segnalazione su, riguardo al suo incontro nel B&B insieme alla ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza, Melissa, come sappiamo Ida, molto delusa, ha deciso di cacciarlo dal programma. Infatti, messo alle strette,ha ammesso di essere stato in quel luogo e di conoscere Melissa, ma ha spergiurato che tra loro non sia accaduto nulla. La tronista e gli opinionisti non gli hanno creduto, in particolar modo Tina si è arrabbiata moltissimo con lui. e Gianni è invece rimasto molto deluso, in quanto nel corso del programma lo aveva difeso più volte. Ida ha deciso di abbandonare il trono dopo questa delusione. Pochi minuti fa,hauna ...