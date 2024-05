Uomini e donne | Il ritorno di Gemma al centro della scena e le accuse di Tina Cipollari a Tiziana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi dedicato esclusivamente al Trono Over La puntata didel 10 maggio è stata dedicata completamente al Trono Over. Le dinamiche di oggi hanno coinvolto alcuni volti storici del parterre femminile comeGalgani e Barbara de Santi., come sempre, ha avuto da ridire sul comportamento diTrono Over: Il confronto tra Ernesto Russo e Barbara De Santi Oggisi è seduta nuovamente aldel parterre grazie all'arrivo di un nuovo cavaliere interessato a conoscerla. Il suo nome è Pietro D., un agente immobiliare ligure. Maria De Filippi mette subito in guardia il nuovo arrivato, poiché …