Se l' intelligenza artificiale va al voto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con le tecnologie più avanzate cresce la possibilità di manipolazioni alle urne. Tra «deepfake» e attacchi social, ecco i pericoli per le prossime europee. «Ma l’Unione e l’Italia si possono proteggere così» dice Matteo Lucchetti, a capo di Cyber 4.0, la nostra struttura pubblica di sicurezza informatica. Non mancano gli esempi: c’è la presidente moldava messa in ridicolo da un’intervista video modificata ad arte o la candidata al parlamento dell’Irlanda del Nord protagonista, a sua insaputa, di un filmato porno. E poi la registrazione, circolata su X (l’ex Twitter), in cui il capo del partito Laburista britannico insulta il suo staff. Tutti contenuti falsi, generati da un computer. Tutti diventati virali. Sono alcuni casi che raccontano l’era delle «Ai election», le elezioni al tempo dell’: la definizione arriva dal quotidiano ...