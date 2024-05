Internazionali d’Italia 2024 | fuori al secondo turno Errani e Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024)fatale per due delle ultime tre azzurre rimaste in tabellone agli. Elisabettae Sarahanno infatti visto infrangersi la propria corsa rispettivamente contro Caroline Garcia e contro Elina Svitolina. La classe 2001 ha lottato soprattutto nelset, in cui era sopra 5-2 e ha fallito anche due set point, arrendendosi con il punteggio finale di 6-2 7-6(5) in un’ora e 36 minuti di gioco. Senza storia invece l’incontro dell’esperta bolognese, che ha trovato la sconfitta con il netto punteggio di 6-0 6-2 in un’ora e 8 minuti di gioco. Garcia affronterà ora Danielle Collins, mentre Svitolina se la vedrà con Anna Kalinskaya. SportFace.