Priverno Compra l’olio e paga con un falso bonifico - denunciato un 50enne di Roma

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 10 maggio 2024)– Il 9 maggio a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia – querela sporta da una donna classe 66 residente a(LT), hanno deferito in stato di libertà, per i reati in titolo, un uomo classe 74 residente a. L’uomo è ritenuto responsabile, unitamente L'articolo Temporeale Quotidiano.