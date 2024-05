Che cosa significa Apartheid - la parola che insanguinò il Sudafrica

(Di venerdì 10 maggio 2024) Da un punto di vista strettamente linguistico il terminepuò essere tradotto come separazione e partizione. Dueti che, poi, hanno costruito le fondamenta di una delle politiche segregazioniste razziali più dure del ‘900. In questo modo, infatti, il governo con l’etnia bianca delha dominato quella nera dal 1948 fino al 1991. A usare il terminein senso politico per la prima volta, comunque, è stato il primo ministrono Daniel François Malan nel 1915. Con le elezioni del 1928, poi, nel paese si videro i primi elementi di segregazione razziale. A completare la teorizzazione e il progetto della segregazione, però, sono stati un un gruppo di intellettuali afrikaner influenzati dal nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. La marcia anti ...

