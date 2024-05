Taiwan - si insedia il nuovo console a Milano

Blinken in Cina: le turbolenze su Taiwan, Filippine, armi alla Russia ed economia - Blinken in Cina: le turbolenze su taiwan, Filippine, armi alla Russia ed economia - Come è andato il viaggio del segretario di Stato americano Blinken in Cina Difficile riuscire a rompere la partnership tra Pechino e Russia. Le turbolenze principali.