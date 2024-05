(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - I pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) residenti amancano soprattutto di supporto territoriale, specialmente per quanto riguarda la gestione pneumologica e palliativa. Per affrontare questa problematica, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica () e l'Azienda sanitaria provinciale (Asp) dihanno avviato da oggi un perinnovativo che si focalizza proprio sulle esigenze di questi pazienti. I professionisti coinvolti avranno così l'opportunità di approfondire gli aspetti disciplinari legati alle diverse fasi della malattia da docenti altamente qualificati. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'assistenza fornita ai pazienti con Sla nella provincia di ...

Lavoro a Reggio Calabria, si chiude la due giorni di Professional Day: sensazioni, obiettivi e scenari - Lavoro a reggio calabria, si chiude la due giorni di Professional Day: sensazioni, obiettivi e scenari - Il Professional Day 2024, un evento imperdibile per aziende e talenti in cerca di nuove sfide e collaborazioni, voluto da Università Mediterranea di reggio calabria, Camera di Commercio e organizzato ...

Sla, al via corso formativo promosso da Aisla e Asp Reggio Calabria - Sla, al via corso formativo promosso da Aisla e Asp reggio calabria - I pazienti con sclerosi laterale amiotrofica (Sla) residenti a reggio calabria mancano soprattutto di supporto territoriale, specialmente per quanto riguarda la gestione pneumologica e palliativa. Per ...

Terremoto CALABRIA, scossa di magnitudo 3.5 a Scido, tutti i dettagli - Terremoto calabria, scossa di magnitudo 3.5 a Scido, tutti i dettagli - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 11:52 con epicentro a Scido, in provincia di reggio calabria. La profondità stimata è stata di circa 22.0 Km. Potete monitorare tutte ...