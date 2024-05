L'assemblea generale Onu "riconosce" la Palestina. Ma serve l'avallo del Consiglio di Sicurezza per il diritto di voto - L'assemblea generale Onu "riconosce" la Palestina. Ma serve l'avallo del consiglio di Sicurezza per il diritto di voto - Un voto di portata storica dall'alto significato politico, ma per ora privo di conseguenze giuridiche. Spetta al consiglio di Sicurezza, infatti, convertire il voto in una decisione effettiva ...

Palestina membro dell'Onu, l'Assemblea generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione - Palestina membro dell'Onu, l'Assemblea generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione - Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 no e 25 astensioni tra cui l'Italia. Ora tocca al consiglio di Sicurezza (ANSA) ...

Palestina membro delle Nazioni Unite, passa la risoluzione: Israele fa a pezzi la Carta Onu - Palestina membro delle Nazioni Unite, passa la risoluzione: Israele fa a pezzi la Carta Onu - L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato a grandissima maggioranza una risoluzione che riconosce che la Palestina può diventare membro dell'Onu a pieno titolo, raccomandando al consiglio di ...