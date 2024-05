L’Isola dei Famosi - cos’è successo ad Edoardo Stoppa | fan preoccupati

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 10 maggio 2024) News Tv. Uno dei concorrenti più forti dedeiè senza dubbio. Per anni inviato di Striscia La Notizia noto per il suo grande amore per gli animali e per la natura, è un personaggio amatissimo perché vero, leale, onesto e corretto con tutti. Nella giornata di oggi però, è accaduto qualcosa che ha preoccupato i suoi numerosi fan. Anche gli altri concorrenti dedeisono apparsie sorpresi per il naufrago. Cosa gli è? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “dei”, infranto il regolamento: la punizione semina discordia tra i naufraghi Leggi anche: “Amici”, spunta il nome dell’eliminato: l’indiscrezione...