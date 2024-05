Mamma dormo fuori - ma lo studente 15enne passa la notte a casa della professoressa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un torbido caso di abusi su minori sta scuotendo la città di Manchester, dove una30enne, Rebecca Joynes, avrebbe intrattenuto una relazione sessuale con un alunno. Intanto è in corso il processo contro di lei al tribunale di Manchester Crown Court ed è emerso un altro particolare agghiacciante: la professore avrebbe avuto relazioni sessuali con un altro ragazzo, di cui sarebbe rimasta anche incinta. La vicenda del Boy A Trattandosi di un caso molto delicato non sono stati chiaramente forniti i nomi dei due minorenni coinvolti, identificati rispettivamente come Boy A e Boy B. L’8 maggio in tribunale ha testimoniato ladel Boy A, la quale ha dichiarato che il figlio tornato da scuola le ha detto che sarebbe andato a dormire adi un amico. In realtà il ragazzino non avrebbe ...

