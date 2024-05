Sammontana al lavoro per la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Empoli, 10 maggio 2024 – Si rinnova l’impegno diper la. Si è svolto oggi, nei locali della Fornace dia Montelupo Fiorentino, un incontro di kick off del gruppo didei 36 ambassador per la, ovvero dipendenti provenienti da tutte le funzioni aziendali, che avranno il compito di diffondere la cultura dellae i valori dell’impegno di società benefit, all’interno e all’esterno dell’azienda. In questa occasione, l’impresa ha avuto l’onore di ospitare l’onorevole Mauro Del Barba, primo firmatario in Italia del Ddl istitutivo delle società benefit e presidente di Assobenefit. «Un’impresa che esce sul territorio con ambasciatori diè l’esempio migliore di come interpretare la qualifica di ...