Sardegna | si finge mago per distrarre i poliziotti che lo avevano fermato - 57enne denunciato

(Di venerdì 10 maggio 2024) All’interno dell’auto ilimprovvisato nascondeva coltelli da cucina e anche un bastone lungo settanta centimetri. Quando la scorsa notte gli agenti della polizia Stradale l’hannosulla statale 195 – a bordo di un’auto di grossa cilindrata – si è improvvisato. Ed ha estratto un fazzoletto sporco dal calzino ed un altro – sempre lurido – dall’orecchio. In uno stato di totale agitazione, però, ha insospettito iche naturalmente c’hanno voluto vedere chiaro. E così hanno fatto. Una volta infatti calmato l’uomo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’automobile dele all’interno hanno recuperato un grande coltello da cucina – lungo 40 centimetri – oltre ad altri dieci coltelli, tutti nascosti all’interno di un sacchetto di plastica. Ma anche un ...

