Cantello - a un mese dalle amministrative indagata la sindaca Chiara Catella

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Varese), 10 maggio 2024 – Acque agitate in comune a: a unelezioni, il sindaco uscente, ricandidato,risulta indagato dalla Procura di Varese per abuso d'ufficio con altri due dipendenti comunali. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, la “visita” in municipio per acquisire documenti risale a martedì, oggi la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del sindaco e di due dipendenti. Oggetto dell’inchiesta sarebbero le modalità di assunzione di un dipendente, una vicenda di sospetti favoritismi. Domani alle 12 scadono i termini di presentazione delle candidature delle liste per le elezioni comunali che si terranno tra meno di un, l’8 e 9 giugno e che vedono in ...

A Cantello torna la “Caminada tra i spargeer”, per scoprire dove nascono gli asparagi - A cantello torna la “Caminada tra i spargeer”, per scoprire dove nascono gli asparagi - Due i percorsi: 6 e 12 chilometri, per una camminata adatta sia ai runnerspiù evoluti che alle famiglie e ai meno in forma Domenica 5 maggio a cantello, il paese della Valceresio noto per l’Asparago ...