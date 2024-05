Liquore di Erba Luisa | lo preparo con la cedrina - è aromatico e digestivo

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildiè una preparazione alcolica dall’effettoed eupeptico. Cliccando qui, troverete tutte le informazioni relative a questa pianta officinale, nota anche come citronella,o verbena odorosa. In estrema sintesi, ha virtù antisettiche, sedative, toniche, antispasmodiche. Permette una buona digestione e riduce il gonfiore addominale, ma aiuta anche a combattere i dolori reumatici perché agisce come blando analgesico naturale. Non solo, distende il sistema nervoso e concilia il sonno, riducendo ansia e stress. Raccogliamo le sue foglie lunghe e lanceolate lontano dalle strade trafficate. Sono facilmente riconoscibili non solo per la loro forma particolare, ma soprattutto per il loro odore intenso che rimanda a quello ...