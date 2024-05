Guerra - ultime notizie Assemblea Onu approva risoluzione su membership Palestina Israele vota per intensificare le operazioni a Rafah

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di sperare che lui e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden possano superare i loro disaccordi sullaa Gaza, dopo che Biden ha rifiutato una spedizione di armi a. “Spesso siamo stati d’accordo, ma abbiamo avuto i nostri disaccordi. Siamo stati in grado di superarli. Spero che riusciremo a superarli ora, ma faremo quello che dobbiamo fare per proteggere il nostro Paese”, ha detto Netanyahu in un’intervista al programma televisivo ’Dr. Phil Primetime’, registrata prima della minaccia di Biden di trattenere ulteriormente le armi sefosse entrato a. Netanyahu ha sostenuto che“non ha altra scelta” se non quella di distruggere i restanti battaglioni di Hamas a. “Se non li distruggiamo, se ...