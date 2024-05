Cos' ha promesso Donald Trump ai petrolieri - chiedendo loro 1 miliardo di dollari?

(Adnkronos) – Nuova ' provocazione ' di Donald Trump che in un'intervista ha accusato gli ebrei che votano per il Partito Democratico di "odiare la loro religione" ed Israele. "Ogni persona ebrea che vota per i Democratici odia la sua religione", ha ...

Don Winslow, 'lascio la scrittura per combattere contro Trump' - Don Winslow, 'lascio la scrittura per combattere contro trump' - "Donald trump è un traditore, un razzista, un fascista. Se dovesse essere rieletto non avremmo più gli Stati Uniti come li conosciamo. I danni che ha prodotto con la sua presenza nel passato sono inca ...

Trump a gamba tesa: "Israele a Rafah deve finire il lavoro" - trump a gamba tesa: "Israele a Rafah deve finire il lavoro" - 'Devono finire il lavoro, sono stati attaccati in modo orribile il 7 ottobre, hanno subito cose che nessuno ha mai visto'. Così Donald trump ha risposto a chi gli chiedeva, durante un'intervista con u ...

Elezioni Usa, la battaglia in sei Stati per il 6% d’indecisi - Elezioni Usa, la battaglia in sei Stati per il 6% d’indecisi - Sono le elezioni dei record. Record di anzianità dei candidati alla Casa Bianca, l’81enne Joe Biden e il 78enne Donald trump. Record di spesa, oltre dieci miliardi. Alla storia potrebbero però passare ...