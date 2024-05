La levitazione di Tadej Pogacar

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Giro d’Italia lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Tocca alla settima tappa della corsa rosa, la Foligno-Perugia, 40 km in 40 parole. Veloce è la cronometro più di ogni altra tappa. Veloce èpiù di ogni altro corridore. E delle apparenze. Quelle che lo volevano dietro a Ganna in pianura. Poi la salita finale, una voraceleggera verso la vittoria. Come è andata la settima tappa del Giro d'Italia: l'ordine d'arrivo e la classifica generale