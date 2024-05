Papa Francesco | Armi e contraccettivi gli investimenti col maggior reddito

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Città del Vaticano, 10 mag. (Adnkronos) – “La fabbrica dellee isono glicon il”. Lo ha denunciatoa braccio, intervenendo agli Stati Generali della Natalità. Bergoglio, riferendo dei dati di un esperto in demografia, ha raccontato questo aspetto, aggiungendo: “La fabbrica didistrugge la vita, la contraccezione la impedisce”.“Nel 2023, le spese militari ammontavano a circa 2.443 miliardi di dollari, mentre l’aiuto dato per lo sviluppo era meno del decimo: 223 miliardi di dollari. Questi dati si commentano da soli”, ha detto il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, intervenuto all’evento Tavolo per la Pace – World Meeting on Human Fraternity a Palazzo della Cancelleria, ...