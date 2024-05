Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - venerdì 10 maggio 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,10, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi10? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Gradito ospite torna in studio il premio Nobel, professor Giorgio Parisi. Per il ...

Propaganda live : anticipazioni , ospiti e streaming su La7 Propaganda live , il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 26 aprile 2024 , alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le ...

Propaganda live : anticipazioni , ospiti e streaming su La7 Propaganda live , il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 3 maggio 2024 , alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le ...

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 - Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 10 maggio 2024, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le ...

Beautiful anticipazioni 11 maggio, Steffy e Finn sfidano Bill in tribunale: Sheila è a giudizio - Beautiful anticipazioni 11 maggio, Steffy e Finn sfidano Bill in tribunale: Sheila è a giudizio - Ecco cosa ci riserva l'episodio di Beautiful in onda domani su Canale 5: la soap americana va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio ...

La Pupa e il Secchione, Enrico Papi prepara il gran finale: anticipazioni, finalisti, chi vince - La Pupa e il Secchione, Enrico Papi prepara il gran finale: anticipazioni, finalisti, chi vince - Oggi venerdì 10 maggio 2024 ultimo appuntamento in prima serata per il reality di Enrico Papi: le coppie finaliste, le prove, cosa succederà e chi vincerà ...