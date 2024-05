Passeggiata scolastica per conoscere il territorio - un evento unico a Cascina

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Pisa), 10 maggio 2024 - L'Istituto Comprensivo "F. De Andrè" di San Frediano a Settimo, in collaborazione con il Comune die con il sostegno del Consiglio di Istituto, organizza per domani, 11 maggio, unache coinvolgerà alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico. L'nel suo genere in Provincia, sarà un'occasione speciale per socializzare eil. La, che ha già ricevuto oltre duecento preiscrizioni, si svolgerà attraverso le campagne deldi, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare il paesaggio locale in un'atmosfera conviviale e rilassata. Grazie al patrocinio del Comune e al sostegno di alcuni ...

