(Di venerdì 10 maggio 2024) L'ultimo capitolo della saga con Keanu Reeves a unche davvero non potete perdere Arrivato a diversi anni dalla conclusione della trilogia,non ha riconsacrato lo stesso successo dei capitoli precedenti delle sorelle Wachowski, ma si è comunque guadagnato una sua schiera di fan. Il film che ha vieto il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo e di Carrie-Anne Moss in quelli di Trinity si è rivelato molto diverso da quanto visto in precedenza e capace di costruire una nuova e originale narrazione alla storia dell'Eletto. La prestigiosada, contenente il 4K Ultra HD e il Blu-Ray in alta definizione della pellicola è disponibile a unimbattibile …

Matrix Resurrections: la Steelbook in 4K da collezione a un prezzo imperdibile su Amazon - matrix resurrections: la Steelbook in 4K da collezione a un prezzo imperdibile su Amazon - Arrivato a diversi anni dalla conclusione della trilogia, matrix resurrections non ha riconsacrato lo stesso successo dei capitoli precedenti delle sorelle Wachowski, ma si è comunque guadagnato una ...

10 Newly Released Movies on Netflix That Are Incredible to Watch - 10 Newly Released Movies on Netflix That Are Incredible to Watch - “The matrix: resurrections” dives back into the world of virtual reality, challenging viewers to discern truth from illusion in a gripping tale of illusion and reality. Credit: Netflix, Inc. Directed ...

Netflix adds sci-fi sequel released 22 years after landmark original – it splits opinion - Netflix adds sci-fi sequel released 22 years after landmark original – it splits opinion - The movie sees the return of Keanu Reeves' iconic character Neo, some 20 years after the events of The matrix Revolutions. He's trapped in a confusing existence, seemingly a hugely successful ...