Caivano - cuginette violentate | richiesta condanna di 12 e 11 anni per Mosca e Varriale

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni e 11 anni e 4 mesi di reclusione per i due maggiorenni ritenuti coinvolti nelle violenze sessuali ai d anni delle due cuginette di 12 e 10 anni di Caivano . La richiesta è ...

