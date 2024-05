Itri Furti commessi presso i centri commerciali del sud-pontino - identificata e denunciata una 32enne

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 10 maggio 2024)– In data 9 maggio a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà una donna classe 92, gravata da precedenti di polizia, originaria della provincia di Napoli e residente a Villaricca (NA), per il reato di furto aggravato. Tramite una serie di mirati accertamenti investigativi i militari sono riusciti L'articolo Temporeale Quotidiano.