Classifica Giro d’Italia 2024 | Pogacar ha 2’36 sul secondo! Scalata di Tiberi - tre italiani in top10

Perugia , 10 maggio 2024 – La tappa 7 del Giro d'Italia 2024 propone al gruppo la temutissima crono metro di 40,6 km da Foligno a Perugia , la prova contro il tempo più lunga alla Corsa Rosa a partire dal 2015. A complicare ulteriormente le cose per ...

Tadej Pogacar ha raf forza to il primo posto nella Classifica generale del Giro d’Italia 2024 . Il fuoriclasse sloveno ha infatti fornito una prestazione di lusso nella cronometro individuale (40,6 km da Foligno a Perugia) e ha ampiamente distanziato ...

FOLLIA DI UNA TIFOSA: RISCHIA DI FAR CADERE Ganna!