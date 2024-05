Ita-Lufthansa - martedì nuovo incontro Giorgetti-Vestager

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (askanews) – Il ministro dell’Economia Giancarloavrà unbilaterale sul dossier Ita-con la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe, responsabile dell’Antitrust comunitario,14 maggio. Lo riferisce una portavoce della Commissione europea. Il termine per la decisione Ue su questo piano è stato prorogatoscorso al 4 luglio, dopo chee Mef avevano presentato ulteriori documentazioni sui rimedi richiesti dalla Commissione in merito alle sue preoccupazioni sulla concorrenza.aveva avuto uncongià lo scorso 25 aprile. Lunedì esarà a Bruxelles per ...

ITA Airways avvia i collegamenti con il Canada - ITA Airways avvia i collegamenti con il Canada - ITA Airways, la Compagnia nazionale di riferimento, ha avviato oggi i collegamenti con il Canada con il primo volo diretto tra Roma Fiumicino e Toronto. Presenti alla cerimonia del taglio del na [...] ...

ITA-Lufthansa: decisione rinviata a luglio - ita-lufthansa: decisione rinviata a luglio - Rinviati al 4 luglio 2024 i termini di scadenza per la decisione della Commissione europea per la concorrenza sulla privatizzazione del vettore aereo di bandiera ITA Airways, il cui 41% verrà acquisit ...

Cambio di rotta per Ita Airways e Lufthansa: cessione di slot e congelamento dell'alleanza - Cambio di rotta per Ita Airways e Lufthansa: cessione di slot e congelamento dell'alleanza - Introduzione Michael O’Leary, CEO del gruppo Ryanair, ha recentemente commentato l'operazione Ita Airways-Lufthansa attualmente al vaglio dell’Unione europea. Secondo O’Leary, la soluzione per un via ...