(Di venerdì 10 maggio 2024) Il grande ritorno deldopo anni di anonimato. Sergio, ex attaccante, ha annunciato la notizia con una frase e una foto dello stemma del: “is”. A tre anni dall’esclusione dal campionato e due dal fallimento, iltornerà a giocare in un campionato nazionale, al momento la Serie D. L’ex attaccante ha vinto l’asta per rilevare tutti i marchi relativi alVerona per 100mila euro. Tre anni fa era ripartito con una nuova società, la Clivense, arrivata in Serie D dopo averto il titolo di Eccellenza e vinto il campionato. L'articolo CalcioWeb.

La decisione del giudice sul marchio del Chievo Verona, passa to UFFICIALMENTE a Sergio Pellissier . I dettagli Sergio Pellissier ha rilevato UFFICIALMENTE il marchio del Chievo Verona, ex squadra di Serie A. Come noto, dopo due aste andate deserte, ...

Era atteso per oggi l`esito dell`apertura della busta per la seconda offerta arrivata in merito al marchio Chievo Verona , fallito ormai due...

“ Chievo is back!”. “Ritorna il Chievo !”. Cosa vuol dire? Si deve partire dall’inizio. C’è un Chievo dei miracoli, quello che per circa vent’anni è diventato una realtà sportiva di Serie A anche ad altissimi livelli. E c’è un Chievo del fallimento, ...

"Chievo is back", Pellissier acquista il marchio del club: la cifra

Il Chievo rinasce dopo il fallimento: l'asta la vince un grande ex, sarà il presidente - Il chievo rinasce dopo il fallimento: l'asta la vince un grande ex, sarà il presidente - Che hanno però potuto poi gioire: il marchio chievo (costato alla fine 330mila euro), infatti, se lo è aggiudicato proprio pellissier. Che terrà nel pomeriggio una conferenza stampa, nella quale ...