Anm | spinte a ridurre confini magistrati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 10 maggio 2024) 17.50 "Si coglie in più occasioni una spinta alla ridefinizione in senso restrittivo deientro cui la giurisdizione può esprimersi e può far uso degli strumenti propri del suo agire". Così il presidente dell'Anm, Santalucia, al 36esimo congresso dell'Associazione Nazionalein corso a Palermo. Poi afferma: la separazione delle carriere "reca con sé il germe dell'indebolimento della giurisdizione".Sottolinea: nessuna "pretesa egemonica della magistratura". Stop all'abuso d'ufficio? Limita "l'azione giudiziaria",dice