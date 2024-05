Il Giro d’Italia 2024 rinuncia allo Stelvio per motivi di sicurezza | c’è il rischio valanghe

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Passo dellonon può essere aperto per la tappa deld'Italia del 21 maggio, perché il Servizio stradale non è attualmente in grado di continuare i lavori di sgombero a causa deldi

L’attesa sta per finire: tra appena tre giorni avrà inizio la 107a edizione del Giro d’Italia . Una Corsa Rosa attesa per le tante salite che ci saranno e per il parterre che ci sarà: su tutti la partecipazione di Tadej Pogacar impreziosisce e non ...

Le immagini degli ultimi giorni non lasciavano presagire nulla di buono. Non c’è ancora l’ufficialità, ma è praticamente certo che cambierà la Cima Coppi del Giro d’Italia 2024 , la salita a più alto livello di altitudine, che in un primo momento ...

