Autotrasporto | chiuse 20 000 aziende in 10 anni

In occasione della 22a edizione di Cibus , il salone internazionale dell’ Agroalimentare in programma a Parma da oggi a venerdì 10 maggio, la Camera di Commercio Irpinia e Sannio ha organizzato, attraverso l’azienda speciale Valir Sannio , la ...

Novità su fisco e lavoro alla vigilia della Festa dei lavoratori. bonus per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, con sgravi per due anni, e un'indennità di 100 euro a gennaio 2025 per i dipendenti con redditi fino a 28mila ...