(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – “oggi l’di. Abbiamo connesso una community dicon un gruppo di esperti in ambito medico, psicologico, pedagogico, sociale, per andare a sondare quelle che sono le esigenze e le tensioni deioggi in Italia. Il quadro emerso conferma le preoccupazioni della parte socio economica, quindi, bassi redditi, precariato

"In Italia i nostri prodotti sono in tre case su quattro, abbiamo l'opportunità straordinaria di toccare tante persone. Ma questo deve partire dalla felicità delle persone che sono all'interno dell'azienda”. Lo ha detto Antonio Fazzari , general ...

Natalità, Fazzari (Fater): "Presentiamo un Osservatorio che ascolta i genitori" - Natalità, Fazzari (fater): "Presentiamo un Osservatorio che ascolta i genitori" - Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “Presentiamo oggi l’Osservatorio di fater. Abbiamo connesso una community di genitori con un gruppo di esperti in ambito medico, psicologico, pedagogico, sociale, per ...

Fazzari (Fater): "Focus sui genitori: congedo paternità di tre mesi" - Fazzari (fater): "Focus sui genitori: congedo paternità di tre mesi" - "In Italia i nostri prodotti sono in tre case su quattro, abbiamo l'opportunità straordinaria di toccare tante persone. Ma questo deve partire ...

Natalità: "Fare figli in Italia è un'impresa", studio raccoglie grido d'aiuto genitori - Natalità: "Fare figli in Italia è un'impresa", studio raccoglie grido d'aiuto genitori - Avere un figlio oggi in Italia Un'impresa, un vero e proprio viaggio ad ostacoli, per questo motivo i futuri genitori sono sempre di più in cerca d'aiuto: è quanto emerge dal primo Osservatorio fater ...