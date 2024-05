Vergogna! | via libera dell' Onu alla Palestina - la reazione dell' ambasciatore d' Israele | Video

Tende per manifestare solidarietà alla Palestina sono state piantate stamani da studenti nel cortile del Palazzo del Bo, sede dell'ateneo di Padova . Lo scopo, affermano in una nota gli organizzatori della protesta, è quello di "ottenere il ...

L'assemblea generale Onu "riconosce" la Palestina. Ma serve l'avallo del Consiglio di Sicurezza per il diritto di voto - L'assemblea generale Onu "riconosce" la palestina. Ma serve l'avallo del Consiglio di Sicurezza per il diritto di voto - Un voto di portata storica dall'alto significato politico, ma per ora privo di conseguenze giuridiche. Spetta al Consiglio di Sicurezza, infatti, convertire il voto in una decisione effettiva ...

Arcigay e studenti foggiani di Link contro l’Eurovision: “Ha vietato qualsiasi riferimento alla situazione della Palestina” - Arcigay e studenti foggiani di Link contro l’Eurovision: “Ha vietato qualsiasi riferimento alla situazione della palestina” - "L’organizzazione dell’Eurovision ha vietato l’inserimento di qualsiasi riferimento alla situazione della palestina, nella quale ogni giorno vengono trucidate intere famiglie ...

Palestina membro dell'Onu, l'Assemblea generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione - palestina membro dell'Onu, l'Assemblea generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione - Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 9 no e 25 astensioni tra cui l'Italia. Ora tocca al Consiglio di Sicurezza (ANSA) ...