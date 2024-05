Sarai nel mio cuore per sempre Vanessa Incontrada devastata dal dolore | grave lutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) Momento da incubo per. Lei stessa ha annunciato sul social network Instagram di essere stata colpita da un, che l’ha. Una perdita molto importante nella vita dell’attrice e conduttrice, la quale ha deciso di pubblicare anche un’immagine in compagnia di questa persona, che l’ha resa felice per tantissimi anni. Ma ora si sono separati perha dovuto fare i conti con questomolto pesante. Una sofferenza immensa per la conduttrice tv, che sta vivendo delle ore di angoscia assoluta. In tanti hanno scritto un messaggio per esprimere la vicinanza alla donna, che ha dovuto quindi fare i conti con questa sofferenza che non passerà facilmente. Leggi anche: “Se n’è andata serenamente”. ...