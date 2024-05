(Di venerdì 10 maggio 2024) Edizione da collezione per l'ultimo capitolo della saga di James Bond con Daniel Craig In attesa di un annuncio ufficiale da parte della produzione circa il nuovo interprete di James Bond, Noto Die rimane ad oggi l'ultimodella saga e può esserea unimbattibile e in un'edizione molto particolare. La pellicola rappresenta infatti l'ultima e definitiva avventura dell'iterazione del personaggio interpretata da Daniel Craig, apice di un percorso iniziato nel lontano 2006 con Casino Royale, che diede una bella rinfrescata al franchise dopo il fallimentare ultimo capitolo con Pierce Brosnan, 007 La morte può attendere. La prestigiosa edizione, contenente il 4K Ultra HD e il Blu-Ray in alta …

No Time To Die: film e Digibook vostro a un prezzo irripetibile su Amazon - No time To Die: film e Digibook vostro a un prezzo irripetibile su Amazon - In attesa di un annuncio ufficiale da parte della produzione circa il nuovo interprete di James Bond, No time to Die rimane ad oggi l'ultimo film della saga e può essere vostro a un prezzo imbattibile ...

A NAPOLI - NaNo Film Festival, ecco le opere selezionate - A NAPOLI - NaNo film Festival, ecco le opere selezionate - Dopo un’accurata valutazione dei film, provenienti da tutto il mondo, il Direttore Artistico Vincenzo Lamagna e la Responsabile delle Selezioni Nadia Cortellessa, hanno decretato i 34 lavori finalisti ...

Marvel ha cancellato il film di Armor Wars Pessime notizie sullo spin-off di Iron Man - Marvel ha cancellato il film di Armor Wars Pessime notizie sullo spin-off di Iron Man - Il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Don Cheadle potrebbe essere stato vittima dei tagli alla saga voluti dalla Disney.