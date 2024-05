Redditi degli italiani - l’Ocse certifica il disastro Ecco i dati reali E come ci collochiamo in Europa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) In questi giorniha pubblicato la “classifica dei” europei, basata sui rilevamenti dell’Eurostat. E isono impietosi per l’Italia. Il nostro Paese è all’ultimo posto per la crescita del reddito pro capite nel Continente. Va sottolineato che imedi dei cittadini dei Paesi dell’Unione Europea, rapportati ai prezzi e al costo della vita, sono diminuiti ovunque. Ma l’Italia è all’ultimo posto in questa non esaltante classifica: in Italia si guadagnava di più 30 anni fa rispetto a oggi. I salarierano calati del -2,9% fra il 1990 al 2020. Ma la notizia peggiore è che alla fine del 2022 i salari da noi erano diminuiti di un ulteriore -7,5% rispetto al periodo pre Covid. Rispetto a una media Ocse del 2,2%. (continua dopo la ...