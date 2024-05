Tennis | Internazionali Cobolli cede al secondo turno contro Korda

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Korda , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il giovane romano ha debuttato senza particolari patemi con un successo in due set ai danni del qualificato ...

Flavio Cobolli si è arreso allo statunitense Sebastian Korda testa di serie numero 24 del torneo in tre combattutissimi set (6-7 6-4 4-6) dopo oltre due ore e mezzo di gioco . Il tennista Roma no nel terzo set ha subito la rimonta di Korda dopo ...

Cobolli lotta ma saluta gli Internazionali: vince Korda al terzo set - cobolli lotta ma saluta gli internazionali: vince Korda al terzo set - 27 Atp) nel secondo turno degli internazionali d'Italia. internazionali, cobolli lotta ma cede a Korda Dopo aver perso il primo parziale al tie-break, il 22enne azzurro ha trovato la forza di ...