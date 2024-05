Milan - piace Emerson Royal | un solo ostacolo

Julian Sanchez e Bruna Estellita ospiti speciali e protagonisti di uno spettacolo che celebra l’Argentina presso El Porteño Prohibido. Quattro serate esclusive per rendere omaggio ai campioni del mondo di tango “escenario” in tour a Milano La ...

Tra i migliori centrocampista del campionato per rendimento e capacità nel recupero del pallone, Morten Frendrup è stata una delle chiavi...

Idee chiare per il Milan: tris di acquisti - Idee chiare per il milan: tris di acquisti - Sky Sport fornisce novità importanti su quello che sarà il mercato estivo del milan. Di Stefano è sicuro di tre colpi in entrata del Diavolo.

Emerson Royal piace al Milan. Ma il Tottenham chiede 30 milioni - Emerson Royal piace al milan. Ma il Tottenham chiede 30 milioni - Anni dopo, il nome vive e lo distingue dagli altri Emerson che abitano il calcio mondiale. Il milan non rischia di confondersi: Emerson Royal è il primo obiettivo per una fascia destra che può essere ...

Stefano Pioli discute il futuro del Milan - Stefano Pioli discute il futuro del milan - Stefano Pioli, l'allenatore del milan, ha affrontato una serie di questioni durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Tra i temi toccati, il percorso in Europa, il ri ...