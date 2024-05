Assemblea Onu approva risoluzione su membership Palestina - Assemblea Onu approva risoluzione su membership palestina - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza ...

Onu, primo ok risoluzione su ingresso Palestina: Italia astenuta - Onu, primo ok risoluzione su ingresso palestina: Italia astenuta - L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che riconosce la palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, e raccomanda al Consiglio di Sicurezza ...

Italia astenuta all'Onu sulla Palestina con Germania e Gb - Italia astenuta all'Onu sulla palestina con Germania e Gb - NEW YORK, 10 MAG - L'Italia si è astenuta sulla risoluzione dell'Assemblea Generale Onu che riconosce la palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Gli altri ...