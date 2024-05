Attesa per la prima edizione dello Stem women congress

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 mag. (Adnkronos/Labitalia) – E’ ufficiale il debutto italianoil prossimo 28 maggio, dopo il passaggio di testimone avvenuto ieri a Madrid che porta l?evento in Italia dopo l?ultimaspagnola. Sul palco madrileno anche Laura Basili e Ilaria Cecchini, con una presenza istituzionale dell?assessora Alessia Cappello del Comune di Milano presente con un video messaggio: ?Sono molto onorata di raccogliere questo testimone. Nella nostra città ci sono più di 300mila studenti (oltre il 20% degli studenti italiani studia qui) ma solo 32mila ragazze per le materie. Il percorso, che vogliamo sostenere, è ancora lungo e merita di essere accompagnato dagli strumenti migliori, come lo...

(Adnkronos) – Incontro, dialogo e confronto per il sostegno e lo sviluppo delle carriere femminili nei settori scientifico-tecnologici. In nuce, è questo il significato dello Stem women congress , al suo debutto per la prima volta in Italia, il 28 ...

