Probabili formazioni Genoa-Sassuolo | trentaseiesima giornata Serie A 2023 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 6 maggio nella cornice dello stadio Ferraris, dove i rossoblù, tranquilli in chiave salvezza, sfideranno unche ha bisogno della seconda vittoria di fila (dopo quella con i campioni d’Italia dell’Inter) per credere alla salvezza. La partita sarà disponibile su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti, approfondimenti sulla moviola e le parole dei protagonisti. Ecco iundici a partire dal primo minuto e le scelte di Alberto Gilardino e Davide Ballardini.– Spazio a Gudmundsson alle spalle di Vitinha e Retegui. ...

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Frosinone-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Frosinone. Partita valida per la 36ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. ...

Le Probabili formazioni di Atalanta-Roma , match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . E’ tutto pronto per il cruciale scontro diretto che potrebbe definire chi si qualificherà direttamente alla prossima ...

Formazioni Milan-Cagliari, Pioli cambia tutto: la decisione che sorprende i tifosi - formazioni Milan-Cagliari, Pioli cambia tutto: la decisione che sorprende i tifosi - Di conseguenza il Milan potrebbe schierare una formazione praticamente inedita. Milan-Cagliari, le probabili formazioni La sfida tra Milan e Cagliari porta con sé diversi temi importanti. In primo ...

Juventus-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Juventus-Salernitana: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La trentaseiesima giornata di Serie A vede la Juventus affrontare in casa la Salernitana. I bianconeri cercheranno di difendere ancora il terzo posto in campionato contro i campani che sono ...

Napoli-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - Napoli-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - Napoli-Bologna è una partita della 36esima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.