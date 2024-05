Giubileo 2025 Papa Francesco | è un bisogno urgente oggi per tutto il mondo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ilha consegnato la Bolla di indizione dele ha chiesto ciò di cuiilha più urgenza. Per il cristiano, la speranza su il santo padre ha posto l’accento, non è il vago ottimismo che prima o poi le cose si aggiustano, è ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Sostenuto da una così lunga tradizione e nella certezza che questo Anno giubilare potrà essere per tutta la Chiesa un’intensa esperienza di grazia e di speranza , stabilisco che la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano sia aperta ...

Quello del prossimo anno, il 2025 , sarà un Giubileo nel segno della speranza. Così papa Francesco lo ha presentato, in base alla Bolla “Spes non confundit” (la speranza non delude) il 9 maggio. L’Anno Santo comincerà il 24 dicembre 2024 con ...

Il Papa Celebra la Perdonanza: Un Giubileo per la Speranza e il Perdono - Il Papa Celebra la Perdonanza: Un giubileo per la Speranza e il Perdono - Nel solenne contesto della basilica di San Pietro, trasmesse in diretta televisiva, Papa Francesco ha annunciato ieri l'indizione del giubileo 2025, conferendo così un riconoscimento senza precedenti ...