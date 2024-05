Chiusura tonica per Piazza Affari +0,93% spinta dalle trimestrali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 mag. (askanews) –in rialzo pere le Borse europee nonostante l’andamento incerto di Wall Street in una seduta ancora ricca di, mentre i verbali della Bce hanno confermato le attese di un primo taglio dei tassi a giugno. A Milano l’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,93% a 34.657 punti, a Parigi il Cac40 lo 0,38%, a Francoforte il Dax lo 0,44%, a Londra il Ftse100 lo 0,61%. Seduta sugli scudi per Diasorin (+5,59%) in scia alla trimestrale, seguita da Enel (+3,8%), dopo i conti e la cessione degli asset di generazione in Perù per 1,2 miliardi, e Leonardo (+2,99%), dopo i risultati e la vendita della divisione sottomarini ex Wass a Fincantieri. Premiate per i risultati anche Pirelli (+2,74%) e Mediobanca (+2,41%). Sul listino completo, a picco Bff Bank (-26,2%) dopo i ...