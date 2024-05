Diamo il benvenuto al piccolo Lookman | gli effetti dell’Atalanta in finale di Europa League nel paesino di Palosco

(Di venerdì 10 maggio 2024) “L’amministrazione comunale dà ilal”. Avete letto bene, tutto vero. L’effetto Atalanta indiinfluenza Bergamo e dintorni. Nel comune di, infatti, è stato dato l’annuncio della nascita di un neonato dal nome: chiaro riferimento ad Ademola, attaccante del club bergamasco. Insomma, l’effetto Dea colpisce tutti: anche unpaese di 5000 abitanti e la “fantasia” dei genitori. Il sindaco Mazza: “Un nome come un altro” Una notizia che ha fatto il giro del web. Ma il sindaco di– Mario Mazza – e tifoso juventino, non è rimasto stupito: “Per quel che mi riguarda, è un nome come un altro. Mi avessero chiesto di chiamarlo Delpiero, tutto attaccato, ...

Atalanta storica, a Palosco è mania nerazzurra: nasce il piccolo...Lookman - Atalanta storica, a Palosco è mania nerazzurra: nasce il piccolo...Lookman - Nel piccolo comune in provincia di Bergamo bimbo registrato all'anagrafe con il nome della punta nigeriana, a segno nella semifinale di Europa League ...

Il parco faunistico Le Cornelle dà il benvenuto a un nuovo cucciolo di gufo africano - Il parco faunistico Le Cornelle dà il benvenuto a un nuovo cucciolo di gufo africano - In occasione della Festa della Mamma, sabato 11 e domenica 12 maggio appuntamento con l’Educazoo “Mamme Bestiali” per indagare il rapporto genitori/figli nel mondo animale ...

Effetto Atalanta in finale di Europa League all’anagrafe: Palosco dà il benvenuto al piccolo Lookman - Effetto Atalanta in finale di Europa League all’anagrafe: Palosco dà il benvenuto al piccolo Lookman - La nascita del bambino, che si chiama come l’attaccante nerazzurro, è stata annunciata dal Comune con un cartello nella piazza del paese in provincia di ...