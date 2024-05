Muovono per la prima volta la classifica nella fase Interregionale le Under 17 della San Marino Academy e lo fanno strappando il pari alla Fiorentina negli ultimissimi istanti di gara (1-1). Parte bene la Viola a Domagnano, costruendo occasioni in ...

Italia Under 17, i 28 CONVOCATI in vista della fase Finale dell’Europeo. La LISTA COMPLETA - Italia under 17, i 28 CONVOCATI in vista della fase Finale dell’Europeo. La LISTA COMPLETA - L’Italia under 17 ritornerà a radunarsi in quel di Coverciano per prepararsi alla fase finale dell’Europeo di categoria: che si terrà dal 20 maggio al 5 giugno a Cipro.

Basket giovani – L’U19 dei Jb Stings conquista la finale regionale Gold - Basket giovani – L’U19 dei Jb Stings conquista la finale regionale Gold - Se vince, la compagine di Romero accederà alla fase finale nazionale che si svolgerà in due turni: 1/2 giugno e 15/16 giugno. A Gallarate Aguirrezabala ha messo a segno 18 punti e Bortolotto 17.

Nazionale Under 17: preparazione per la fase finale dell’Europeo. I convocati - Nazionale under 17: preparazione per la fase finale dell’Europeo. I convocati - A distanza di poco più di un mese dalla fase élite in Finlandia, la Nazionale under 17 tornerà a radunarsi, dal 13 al 16 maggio a Coverciano, in preparazion ...