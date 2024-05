WTA Roma - Sara Errani si ferma al secondo turno | vince Elina Svitolina in due set

(Di venerdì 10 maggio 2024) Siall’avventura diagli Internazionali d’Italia a. Troppa differenza in campo tra Sarita (n.93 del ranking) e l’ucraina. Lo score di 6-0 6-2 la dice lunga sull’andamento del match in favore della testa di serie n.16, che ha fatto valere la propria maggior velocità di palla specialmente quandosi è trovata a servire. Al terzo, dunque,giocherà contro la russa Anna Kalinskaya (n.26 del ranking). Nel primo setviene travolta dalla maggior velocità di palla dell’ucraina, abile a entrare con i suoi colpi nel campo, rubando il tempo all’italiana. Sotto 0-3 (due break),tenta una ...

